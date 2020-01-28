إنفوجرافيك.. «الصحة» توضح طرق الوقاية من فيروس «كورونا» الجديد

تواصل- فريق التحرير:

كثفت وزارة الصحة جهودها التوعوية للتعامل مع فيروس “كورونا” الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر” إنفوجرافيك توعوياً عن كيفية الوقاية من عدوى كورونا المستجد ، أكدت من خلاله على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة والتي تشمل المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

كما بينت من خلال فيديو توعوي نشرته على نفس الحساب ماهية فيروس كورونا المستجد الذي ظهر مؤخراً في الصين ويسبب عدوى الجهاز التنفسي بدرجات متفاوتة.

وأضافت الوزارة أن الفيروس ينتقل من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طرق المخالطة القريبة دون حماية، موضحة أنه لا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح للفيروس ، ولكن يمكن تجنبه بأساليب الوقاية الصحيحة.

وتضمن الفيديو التوعوي الإشارة إلى أعراض الإصابة بالفيروس ومن أبرزها” الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحيانا تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، ودعت الصحة من يشعر بهذه الأعراض بالتوجه إلى أقرب مركز صحي.