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بمتوسط أجور 7 آلاف ريال.. وزير العمل يكشف عن أكثر المهن طلباً لدى القطاع الخاص

بمتوسط أجور 7 آلاف ريال.. وزير العمل يكشف عن أكثر المهن طلباً لدى القطاع الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي: إنَّ مهن المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجًا لدى القطاع الخاص بالمقارنة ببقية المهن.

وأضاف الراجحي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المحاسبين، أنَّ متوسط أجور العاملين من المواطنين في هذه المهن يقارب 7 آلاف ريال، وإمكانية «التأنيث» بهذه المهن عالية، نظرًا لطبيعة المهام التي تتطلب الدِّقّة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالبًا.

وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتوسيع قاعدة من يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة.

وتابع الراجحي، أنَّ الوزارة أطلقت بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحاسبين، برنامج التسجيل المهني، في شهر محرم الماضي، للتحقق من مؤهلات العاملين الوافدين في مهن المحاسبة والمراجعة، كمتطلب لإصدار وتجديد رخص العمل أو تعديل المهن.

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