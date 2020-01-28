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شاهد.. حيلة ذكية تنقذ رجلاً من نمر مفترس

شاهد.. حيلة ذكية تنقذ رجلاً من نمر مفترس
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تواصل – وكالات:

لجأ رجل في إحدى القرى الهندية إلى حيلة ذكية للنجاة من مخالب نمر مفترس، إذ ادعى الموت ماكثاً بمكانه، بينما ظل النمر يحدق به قبل أن يفر هارباً إلى الغابة بعد محاصرة الأهالي وأصواتهم له.

ونشرت قصة الرجل والنمر صحيفة “الديلي ميل” البريطانية تحت عنوان “سرعة البديهة تُنقذ رجلًا من نمر عملاق”، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت يوم السبت الماضي، في إحدى قرى منطقة بهاندرا في ولاية ماهاراشترا وسط الهند، حين خرج نمر بنغالي ضخم من بين الأشجار وهاجم مجموعة من الفلاحين كانت تسير على الطريق.

ويظهر الفيديو، النمر العملاق يقطع الطريق، بينما يتفرّق الرجال في الحقول المجاورة وسط أصوات صرخات واستغاثات، ويبدو أن شخصًا ما كان على شجرة وتمكّن من التقاط الشريط.

وفي وسط الحقل لَحِق النمر بأحد الرجال، الذي أدرك أنه أصبح فريسة، وأن النمر الجائع سيمزق جسده بلا هوادة إن هو أبدى أدنى مقاومة، وهنا هداه تفكيره إلى أن يرقد في مكانه ساكنًا ويتظاهر بالموت.

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