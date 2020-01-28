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أمريكا تتوعد المشاركين في «هجوم إدلب» بسوريا

أمريكا تتوعد المشاركين في «هجوم إدلب» بسوريا
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تواصل – وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الاثنين، إن بلاده تراقب بقلق كبير الوضع في شمال غرب سوريا في ظل ما يتوارد عن قيام القوات المشتركة لروسيا والنظام الإيراني وحزب الله والقوات الحكومية بشن هجوم واسع النطاق على أهالي إدلب ومناطق غربي حلب.

وأوضح بيان لبومبيو، أن هذه العمليات العسكرية المزعزعة للاستقرار تمنع تثبيت وقف إطلاق النار شمالي سوريا والمنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، حسب “سكاي نيوز”.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تدين الهجمات غير المبررة ضد المواطنين شمال غربي سوريا وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح الطريق أمام المنظمات الإغاثية لرفع معاناة أهالي المنطقة.

وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ أشد الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية ضد نظام الأسد وضد أي دولة أو فرد يقومون بمعاونته.

وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، والتي تؤوي 3 ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين، منذ ديسمبر تصعيدا عسكريا لقوات الجيش السوري وحليفته روسيا يتركز في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، حيث يمر جزء من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.

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