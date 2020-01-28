الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التقاعد» تكشف عن إجمالي الاستحقاقات المصروفة للمستفيدين خلال العام الجاري

«التقاعد» تكشف عن إجمالي الاستحقاقات المصروفة للمستفيدين خلال العام الجاري
0

تواصل – واس:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي الاستحقاقات المصروفة وبدل غلاء المعيشة بلغت 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م بزيادة 1.63% عما صرف خلال عام 2018م.

وأفادت “التقاعد” أن إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين بنهاية عام 2019م بلغ 1.217.257 متقاعداً ومستفيداً.

وبينت أن عدد المتقاعدين (الذكور والإناث) خلال عام 2019م بلغ 42.545 متقاعداً بزيادة 5.4% عن عام 2018م، يمثل المتقاعدون العسكريون 55%، فيما يمثل المتقاعدون المدنيون 45%.

وأشارت “التقاعد” إلى أن المتقاعدات خلال عام 2019م يمثلن 15.8% من إجمالي عدد المتقاعدين، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2019م 34.589 مستفيداً بزيادة 6% عن عام 2018م.

مواد ذات صلة

«مؤسسة التقاعد»: طلاب هذه الجامعات لن يوقَف معاشهم التقاعدي

«مؤسسة التقاعد»: طلاب هذه الجامعات لن يوقَف معاشهم التقاعدي

توضيح مهم من مؤسسة التقاعد بشأن حقوق الموظفين قبل التقاعد

توضيح مهم من مؤسسة التقاعد بشأن حقوق الموظفين قبل التقاعد

مذكرة تفاهم لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال التأمين على المركبات

مذكرة تفاهم لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال التأمين على المركبات

تعميم من «مؤسسة النقد» للبنوك بشأن بدل غلاء المعيشة

تعميم من «مؤسسة النقد» للبنوك بشأن بدل غلاء المعيشة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة