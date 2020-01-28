توضيح من بنك «التنمية الاجتماعية» بشأن إيقاف قرض «آهل» الخاص بدعم الأسر

تواصل – فريق التحرير:

أكّد بنك التنمية الاجتماعية أنه أوقف منتج آهل “إعادة التمويل”، لافتاً إلى أنه بصدد تطوير برنامج بديل لتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية.

وقال بنك التنمية الاجتماعي في رده على عدد من الاستفسارات من خلال حسابه على “تويتر”، حول إمكانية إعادة الرفع بطلب للحصول على قرض “آهل” بما فيه قرض الأسرة، بأنه تم إيقاف منتج آهل (إعادة التمويل) لتطوير منتج بديل يُعنى بتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية وغير المالية المقدمة من قِبل بنك التنمية، مبيناً أنه بإمكان الراغبين ممّن لم يستفيدوا من القرض التقدم حسب الشروط والأنظمة المعمول بها من قبل البنك.

ويهدف قرض “آهل” الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، إلى دعم الأسر وتحسين مستوى معيشتهم، ويقدم للمستحقين سواء من الرجال الموظفين والمتسببين والمتقاعدين والنساء من الأرامل والمطلقات والمهجورات، ومن أبرز مميزاته أنه دون فوائد وتصل المبالغ التمويلية فيه إلى 60 ألف ريال.

وكان بنك التنمية الاجتماعي قد كشف، في وقت سابق، تفاصيل لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة متضمنة عدداً من التعديلات، وأبرزها رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، بجانب رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 10 آلاف ريال بدلاً من 8 آلاف، إلى جانب إلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، وتحديد المدة بالنسبة لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ عقد الزواج.