الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إليك 3 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد

إليك 3 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد
0

تواصل – وكالات:

واحدة من المشاكل المزعجة التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية فقدان الصور من الذاكرة ، وبغض النظر عن سبب الفقد سواء تم حذف تلك الصور عن طريق الخطأ، أو فقدها بسبب تحديث نظام أندرويد على الهاتف، أو أي سبب آخر، فهناك بعض الطرق التي تساعدك على استعادتها.

هنا نستعرض 3 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد:

1- من خلال خدمات التخزين السحابية:

تقدم معظم تطبيقات الخدمات السحابية، وتطبيقات الصور (بما في ذلك إنستغرام) نسخًا احتياطية لصورك في الخلفية. إذا كنت قد قمت بتفعيل هذا الأمر على هاتفك فمن المحتمل ألا يتم حذف صورك، حيث لن يؤدي حذف صورة من معرض الصور على هاتفك إلى حذفها من خدمة النسخ الاحتياطي السحابي.

ولاستعادة الصور المحذوفة، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الخدمة وتنزيلها مرة أخرى. فعلى سبيل المثال في (صور غوغل) Google Photos؛ افتح الصورة واختر حفظ إلى الجهاز من القائمة. وإذا كنت تستخدم خدمة Dropbox حدد الصورة ثم اضغط على خيار (تصدير) Export، ثم اضغط على خيار (حفظ إلى الجهاز) Save to device.

كما أنه إذا حذفت أي صور من النسخ الاحتياطي السحابي، يمكنك استعادتها من هناك بسهولة أيضًا، حيث إن معظم الخدمات السحابية تستخدم سلة المحذوفات التي تتيح لك استعادة أي ملف محذوف خلال فترة زمنية معينة.

إليك كيفية استرداد الصور المحذوفة في صور غوغل:
• انتقل إلى تطبيق (صور غوغل) Google Photos.
• اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات الموجودة في أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط على خيار (سلة المحذوفات) Trash، حيث ستجد الصور التي حذفتها خلال آخر 60 يومًا.
• اضغط مطولًا على كل صورة ترغب في استعادتها، سيظهر لك خيار (استعادة) Restore أسفل يمين الشاشة، اضغط عليه.

2- استعادة الصور المحذوفة من بطاقة SD:

إذا كنت لا تستخدم خدمات التخزين السحابي لأخذ نسخة احتياطية من صورك، فلم يعد أمامك خيار آخر سوى حفظها على بطاقة الذاكرة الخارجية SD الموجودة في هاتفك. ويمكنك توصيل بطاقتك بجهاز الكمبيوتر واستخدام برنامج لاسترداد الصور المحذوفة، طالما أنها غير مشفرة. ولكن لا توجد ضمانات بأنك ستنجح في استرجاعها مع هذا الخيار.

تبقى الملفات المحذوفة على بطاقة الذاكرة فقط حتى يتم كتابة بيانات جديدة فوقها، وبالتالي بمجرد أن تدرك أنك قمت بحذف الصور عن طريق الخطأ يجب عليك إزالة بطاقتك من هاتفك وعدم نسخ أو لصق أي ملفات عليها لمنع كتابة أي بيانات جديدة فوقها.

في حالة عدم وجود بطاقة ذاكرة خارجية في هاتفك، فلن تفيد هذه الطريقة. حيث لا يمكنك استخدام برامج الحاسوب لمسح وحدة التخزين الداخلية لهاتفك بحثًا عن الملفات المحذوفة، لأن نظام أندرويد لم يعد يستخدم بروتوكول USB Mass Storage القديم، وهذا هو السبب نفسه وراء صعوبة استرداد الرسائل النصية المحذوفة على هواتف أندرويد.

3- استعادة الصور المحذوفة من هاتف أندرويد خاضع لعملية Root:

إذا كنت لا تستخدم إحدى الخدمات السحابية لحفظ نسخة احتياطية من الصور، أو بطاقة الذاكرة فسيصبح من الصعب للغاية استعادة الصور المحذوفة من هاتف أندرويد. فبالرغم من إدعاء بعض التطبيقات عبر الإنترنت إمكانية ذلك، إلا أنه لا توجد طريقة لمسح وحدة التخزين الداخلية لهاتفك لاستعادة الملفات المفقودة ما لم يكن الهاتف خاضع لعملية Root.

إذا كانت الصور مهمة للغاية فيمكنك إجراء عملية Root لهاتفك ولكن هذا الخيار قد يتطلب منك محو بياناتك جهازك؛ وهذا يزيد بشكل كبير من احتمال كتابة بيانات جديدة فوق الصور المحذوفة وفقدانها إلى الأبد، لذلك لا نوصي بهذا الخيار خاصة أنه قد يعرض جهازك للخطر، بالإضافة إلى خروجه من الضمان.

ولكن إذا كان الهاتف خاضع لعملية Root من قبل حذف الصور، فلحسن الحظ ستكون العملية بسيطة.

مواد ذات صلة

«أبل» تتخلى عن أكبر ميزاتها.. لهذا السبب

«أبل» تتخلى عن أكبر ميزاتها.. لهذا السبب

5 ميزات في «أندرويد» يفتقدها مستخدمو نظام iOS.. تعرّف عليها

5 ميزات في «أندرويد» يفتقدها مستخدمو نظام iOS.. تعرّف عليها

«خبير تقني» يحذر: 3 حالات تعرض هاتفك للتجسس

«خبير تقني» يحذر: 3 حالات تعرض هاتفك للتجسس

شاهد.. طريقة تخطي إزعاج «الرد الآلي» في الاتصالات الهاتفية

شاهد.. طريقة تخطي إزعاج «الرد الآلي» في الاتصالات الهاتفية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>