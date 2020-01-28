إليك 3 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد

تواصل – وكالات:

واحدة من المشاكل المزعجة التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية فقدان الصور من الذاكرة ، وبغض النظر عن سبب الفقد سواء تم حذف تلك الصور عن طريق الخطأ، أو فقدها بسبب تحديث نظام أندرويد على الهاتف، أو أي سبب آخر، فهناك بعض الطرق التي تساعدك على استعادتها.

هنا نستعرض 3 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد:

1- من خلال خدمات التخزين السحابية:

تقدم معظم تطبيقات الخدمات السحابية، وتطبيقات الصور (بما في ذلك إنستغرام) نسخًا احتياطية لصورك في الخلفية. إذا كنت قد قمت بتفعيل هذا الأمر على هاتفك فمن المحتمل ألا يتم حذف صورك، حيث لن يؤدي حذف صورة من معرض الصور على هاتفك إلى حذفها من خدمة النسخ الاحتياطي السحابي.

ولاستعادة الصور المحذوفة، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الخدمة وتنزيلها مرة أخرى. فعلى سبيل المثال في (صور غوغل) Google Photos؛ افتح الصورة واختر حفظ إلى الجهاز من القائمة. وإذا كنت تستخدم خدمة Dropbox حدد الصورة ثم اضغط على خيار (تصدير) Export، ثم اضغط على خيار (حفظ إلى الجهاز) Save to device.

كما أنه إذا حذفت أي صور من النسخ الاحتياطي السحابي، يمكنك استعادتها من هناك بسهولة أيضًا، حيث إن معظم الخدمات السحابية تستخدم سلة المحذوفات التي تتيح لك استعادة أي ملف محذوف خلال فترة زمنية معينة.

إليك كيفية استرداد الصور المحذوفة في صور غوغل:

• انتقل إلى تطبيق (صور غوغل) Google Photos.

• اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات الموجودة في أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط على خيار (سلة المحذوفات) Trash، حيث ستجد الصور التي حذفتها خلال آخر 60 يومًا.

• اضغط مطولًا على كل صورة ترغب في استعادتها، سيظهر لك خيار (استعادة) Restore أسفل يمين الشاشة، اضغط عليه.

2- استعادة الصور المحذوفة من بطاقة SD:

إذا كنت لا تستخدم خدمات التخزين السحابي لأخذ نسخة احتياطية من صورك، فلم يعد أمامك خيار آخر سوى حفظها على بطاقة الذاكرة الخارجية SD الموجودة في هاتفك. ويمكنك توصيل بطاقتك بجهاز الكمبيوتر واستخدام برنامج لاسترداد الصور المحذوفة، طالما أنها غير مشفرة. ولكن لا توجد ضمانات بأنك ستنجح في استرجاعها مع هذا الخيار.

تبقى الملفات المحذوفة على بطاقة الذاكرة فقط حتى يتم كتابة بيانات جديدة فوقها، وبالتالي بمجرد أن تدرك أنك قمت بحذف الصور عن طريق الخطأ يجب عليك إزالة بطاقتك من هاتفك وعدم نسخ أو لصق أي ملفات عليها لمنع كتابة أي بيانات جديدة فوقها.