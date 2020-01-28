تفاصيل جديدة في حادث إطلاق النار على سيارة عائلية بالظهران

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كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بشأن قضية إطلاق مواطن ثلاثيني النار على سيارة عائلية في حي الفاخرية بالظهران الأسبوع الماضي، مما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين إضافةً إلى سائق السيارة.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن الجاني ترصد لشقيقته وقتلها ثم نقلها إلى المستشفى للتأكد من وفاتها وليس لعلاجها، مشيرة إلى أنه قام بتسليم نفسه والسلاح المستخدم في الجريمة إلى الجهات الأمنية، وذلك بعد أن تأكد من وفاتها.

وتابعت المصادر أن خلافًا سابقًا نشب بين الجاني والفتاة، وعلى أثره هددها بعدم الذهاب إلى الجامعة، وقام بتهديد السائق وطالبه بعدم توصيلها، مضيفة أن الجاني ترصد للفتاة في طريق العودة إلى المنزل، وأثناء توقف السيارة عند منزل إحدى الطالبات، ترجل من مركبته ودخل في نقاش حاد مع السائق ثم أطلق النار عليه، ووجه طلقة للفتاة التي قصد قتلها مما أسفر عن مصرعها.

وكانت الجهات الأمنية قد أحالت المتهم وملف القضية إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونُقل المصابون إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة.