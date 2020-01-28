«الزعاق» يتوقع: موجة شديدة البرودة على مناطق المملكة في هذا الموعد

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن موجة البرد التي ستشهدها معظم أجزاء المملكة أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة ستكون شديدة.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر” أن أشد أنواع البرد نوعان، أولهما إذا أصبحت الأرض ندية والسماء نقية والرياح شامية، والثاني إذا دمع العينان وقطر المنخران ولجلج اللسان (أي ارتجف اللسان وانتقل البرد إلى داخل الجسد).

وأضاف أن أشد أضرار البرد هو الصقيع والذي لا يتولد إلا في موسمي المربعانية والشبط، مبيناً أن صقيع المربعانية يتولد إذا توقفت حركة الرياح، فيما يتولد صقيع الشبط إذا تكونت السحب.