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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بدء إصدار تراخيص محلات الـ24 ساعة بمكة

بدء إصدار تراخيص محلات الـ24 ساعة بمكة
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تواصل – مكة المكرمة:

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة عددا من رخص مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة للمحلات التجارية في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، موضحة أنها طبقت ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة لتلبية احتياجات سكان العاصمة المقدسة وتحسين جودة الحياة.

وأكدت الأمانة أن من حق أصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات البلدية التقدم إلى البلديات الفرعية بمكة المكرمة التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم، أو من خلال بوابة «بلدي» بعد اكتمال ضوابط التصريح واحتساب المقابل المالي، للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأوضحت الأمانة أن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي هي الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.

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