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رئيس الهيئة الملكية للرياض يتوقع مضاعفة استخدام النقل العام بعد تشغيل المترو

رئيس الهيئة الملكية للرياض يتوقع مضاعفة استخدام النقل العام بعد تشغيل المترو
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تواصل – فريق التحرير:

توقّع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، زيادة نسبة استخدام النقل العام في المدينة من 1% إلى 20% بعد تشغيل مشروع المترو خلال العام الجاري 2020.

وقال الرشيد، إن مدينة الرياض مقبلة على زيادة في النمو خلال السنوات العشر القادمة، بدافع من المحركات الاقتصادية المتمثلة في المشاريع الكبرى كالمترو والقدية ومركز الملك عبد الله المالي وبوابة الدرعية.

وأشار إلى أن الرياض ستصبح خلال الفترة القادمة من أكثر المدن تنافسية على مستوى العالم، وستستقطب الاستثمارات العالمية استجابة لمتطلبات رؤية المملكة 2030.

وتابع رئيس الهيئة الملكية، في مقابلة مع العربية، أن نمو الرياض لن يشتمل على الجوانب الكمية فحسب، بل سيشمل أخرى نوعية؛ كتقليل انبعاثات الكربون بفضل الاعتماد على وسائل النقل العام، وتشجير المدينة ضمن مشروع “الرياض الخضراء” الذي ستُزرع فيه 7 ملايين شجرة.

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