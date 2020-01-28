وظائف للرجال والنساء في «الجامعة الإلكترونية» على بند العقود

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عن حاجتها لشغل عدة وظائف على بند العقود لبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (رجال- نساء) على النحو التالي:
الشروط العامة للوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألّا يقل معدل المتقدم في المؤهل المطلوب عن جيد جدًا.
- أن يكون متفرغًا وليس على رأس عمل حكومي.
- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام/ تعليم مدمج.
- معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.
- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة.
المسميات الوظيفية والشروط الخاصة لكل وظيفة:
|المسمى الوظيفي
|الشروط الخاصة
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مصمم جرافيكس في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
|مصمم تعليمي في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
|مبرمج في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
ودعت الجامعة، ممن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة بالدخول على رابط التقديم (اضغط هنا).
وأوضحت الجامعة الإلكترونية السعودية أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس 05/ 06/ 1441هـ الموافق 30/ 01/ 2020م عندالساعة 12:00 ظهرًا.