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مواطن يوثق تجمد المياه داخل مزرعة خاصة بـ «الدوادمي» (فيديو)

مواطن يوثق تجمد المياه داخل مزرعة خاصة بـ «الدوادمي» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مواطن من داخل مزرعته، بمحافظة الدوادمي، عبر مقطع فيديو متداول،تجمد المياه في ساعات الصباح البكر.

وقال المواطن، في المقطع المتداول، إن درجة الحرارة وصلت في الدوادمي صباح اليوم لثلاث درجات تحت الصفر، ما تسبب في تجمد المياه.

يذكر أن معظم أنحاء المملكة شهدت اليوم الاثنين، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسجلت بعض المناطق والمحافظات الشمالية درجات حرارة دون الصفر.

وأوضح المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان له، أن أدنى درجات حرارة سُجلت في كل من طريف وحائل، حيث وصلت درجة الحرارة فيهما إلى 2 تحت الصفر.

فيما سجلت كل من تبوك، والقصيم، والدوادمي درجة حرارة بلغت “الصفر”، وبلغت في أبها والقيصومة 3 درجات.

 

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