الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

حظر صيد «الروبيان» بالخليج العربي.. 10 آلاف ريال غرامة للمخالفين

حظر صيد «الروبيان» بالخليج العربي.. 10 آلاف ريال غرامة للمخالفين
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة البیئة والمیاه والزراعة حظر صید الروبیان على ساحل الخلیج العربي للمملكة، وذلك لمدة 6 أشھر بدءا من شھر فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي بھدف إعطاء الروبیان فرصة للتكاثر، وللمحافظة على مخزونه الاستراتیجي، والحد من استنزافه بالصید الجائر.

ودعت الوزارة الصیادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصید، والتقید باللائحة التنفیذية لنظام الصید؛ للمحافظة على استدامة ھذه الثروة الوطنیة والمورد الاقتصادي المھم، مؤكدة أن من يخالف ذلك سیكون عرضة للعقوبة والغرامة المالیة التي تصل إلى 10 آلاف ریال.

مواد ذات صلة

تعرف على خطة البيئة لمكافحة «سوسة النخيل»

تعرف على خطة البيئة لمكافحة «سوسة النخيل»

بالأسماء.. «البيئة» تدعو 375 متقدماً لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

بالأسماء.. «البيئة» تدعو 375 متقدماً لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

«البيئة» تتفاعل مع مقترح لحل مشكلة الاحتطاب الجائر

«البيئة» تتفاعل مع مقترح لحل مشكلة الاحتطاب الجائر

«البيئة» تعلن عن وظائف بمختلف المناطق.. التفاصيل ورابط التقديم

«البيئة» تعلن عن وظائف بمختلف المناطق.. التفاصيل ورابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة