حظر صيد «الروبيان» بالخليج العربي.. 10 آلاف ريال غرامة للمخالفين

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة البیئة والمیاه والزراعة حظر صید الروبیان على ساحل الخلیج العربي للمملكة، وذلك لمدة 6 أشھر بدءا من شھر فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي بھدف إعطاء الروبیان فرصة للتكاثر، وللمحافظة على مخزونه الاستراتیجي، والحد من استنزافه بالصید الجائر.

ودعت الوزارة الصیادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصید، والتقید باللائحة التنفیذية لنظام الصید؛ للمحافظة على استدامة ھذه الثروة الوطنیة والمورد الاقتصادي المھم، مؤكدة أن من يخالف ذلك سیكون عرضة للعقوبة والغرامة المالیة التي تصل إلى 10 آلاف ریال.