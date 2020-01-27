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ترامب: سنعلن خطتنا للسلام غداً.. وفلسطين تندد: لن نقبل بـ«صفقة القرن»

ترامب: سنعلن خطتنا للسلام غداً.. وفلسطين تندد: لن نقبل بـ«صفقة القرن»
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غدا الثلاثاء.

وأضاف ترامب: إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام التي طال انتظارها في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (17:00 بتوقيت غرينيتش)، معتبرا أن هذه المبادرة “منطقية جدا بالنسبة إلى الجميع”، حسب قوله.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أكد رفضه لما يسمى “صفقة القرن” واصفا إياها بخطة تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي ألا يكون شريكا في هذه الصفقة؛ لتعارضها مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطينىي غير القابلة للتصرف.

وقال أشتية، خلال جلسة الحكومة الـ 40 في رام الله، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن هذه الصفقة أداة لتلبية رغبات سلطات الاحتلال، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن هذه الصفقة، تعصف بأسس الحل العربي، التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الإفريقية.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن القدس أرض محتلة، وهى لب الرواية الفلسطينية العربية المسيحية والإسلامية، وعاصمة لدولة فلسطين وحاضر وماضي ومستقبل الهوية السياسية والثقافة والدينية للشعب الفلسطيني.

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