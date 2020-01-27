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مكة.. «التجارة» تعاقب منشأة عرضت منتجات ومستحضرات تجميل مغشوشة

مكة.. «التجارة» تعاقب منشأة عرضت منتجات ومستحضرات تجميل مغشوشة
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مدير مؤسسة تختص في تجارة المكسرات والبن والعطارة بمكة المكرمة، بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بحيازة وعرض منتجات مغشوشة ومنتجات لا تحمل بيانات تجارية واضحة للمستهلك، حيث تضمنت السلع المضبوطة خلًا وزيوتًا عطرية وعطورات متنوعة ومستحضرات تجميل.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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