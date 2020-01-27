الأردن.. احتجاز عامل و3 طلاب قادمين من الصين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، حجز عامل صيني الجنسية احترازيا، وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان قبل خمسة أيام قادماً من مدينة اوهان الصينية.

وأوضح مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور عدنان اسحاق، أن العامل الصيني الذي أدخل إلى قسم العزل بالمستشفى سيبقى تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيتم التعامل مع الحالة طبقا للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً خلو الأردن من المرض، وأن عملية الحجز تمت رغم عدم وجود اَي دلالات لإصابة العامل الصيني بفيروس كورونا.

وأضاف إسحاق في تصريح صحفي أن الوزارة احتجزت اليوم 3 طلاب أردنيين قدموا من أوهان الصينية في مستشفى البشير الحكومي بشكل احترازي، للتأكد من سلامتهم، مبيناً ان الوزارة جهزت قسم خاص بالمستشفى بسعة 100 سرير قابلة للزيادة إلى الضعف للتعامل مع الحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت، في وقت سابق، أن تهديد فيروس كورونا أصبح مرتفعا على المستوى الدولي.

وأضافت أنه لا يوجد إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط للآن، مشيرة إلى أنه من المبكر جداً إعلان حالة طوارئ دولية بسبب فيروس كورونا المستجدّ.