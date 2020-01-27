دار الملاحظة الاجتماعية تطلق «قاتل زميله» في جدة

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أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية في جدة، اليوم الاثنين، الطالب الموقوف على ذمة قضية بعد أن تسبب في مقتل زميله بالمرحلة المتوسطة قبل 3 أشهر، وذلك عقب صدور الأمر القضائي بالإفراج عنه إثر انتهاء الحق الخاص بتازل أسرة الطالب المتوفى عن حقها الخاص أخيراً لوجه الله تعالى، بحسب “عكاظ”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حادث تدافع في متوسطة أبي ذر الغفاري شرق جدة، تسبب خلالها الطالب عبدالله الشايع في وفاة زميله حسين عسيري يوم الاثنين 1441/2/2، وقررت النيابة العامة إثر ذلك إيقاف الطالب المتسبب بالحادثة وإيداعه دار الملاحظة الاجتماعية.

وبعد الواقعة أُلحق الطالب في الدراسة بالمرحلة المتوسطة داخل مقر دار الملاحظة التي تحتضن داخلها مدرسة حكومية بكافة المراحل، كي يستكمل الأحداث المحكومون والموقوفون دراستهم، إضافة إلى البرامج والأنشطة المتعددة التي تقيمها الدار للأحداث.