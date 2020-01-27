فيديو متداول يزعم وجود أخطاء في ترجمة القرآن.. ‏ومجمع الملك فهد يرد

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زعم أحد ‏المختصين في اللغة العبرية، وجود كم كبير من الأخطاء الواضحة في ترجمة ‏القرآن الكريم للغة العبرية، والتى تولى ترجمة نسختها مجمع الملك ‏فهد لطباعة المصحف الشريف.

وتداول مغردون مقطع الفيديو أشار صاحبه إلى وجود أكثر من 300 خطأ في ترجمة المصحف الشريف، أبرزها استبدال كلمة المسجد الأقصى بالهيكل، مع عدم ذكر اسم ‏الرسول محمد صلي الله عليه وسلم.‏