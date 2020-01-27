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فيديو متداول يزعم وجود أخطاء في ترجمة القرآن.. ‏ومجمع الملك فهد يرد

فيديو متداول يزعم وجود أخطاء في ترجمة القرآن.. ‏ومجمع الملك فهد يرد
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تواصل – فريق التحرير:

زعم أحد ‏المختصين في اللغة العبرية، وجود كم كبير من الأخطاء الواضحة في ترجمة ‏القرآن الكريم للغة العبرية، والتى تولى ترجمة نسختها مجمع الملك ‏فهد لطباعة المصحف الشريف.

وتداول مغردون مقطع الفيديو أشار صاحبه إلى وجود أكثر من 300 خطأ في ترجمة المصحف الشريف، أبرزها استبدال كلمة المسجد الأقصى بالهيكل، مع عدم ذكر اسم ‏الرسول محمد صلي الله عليه وسلم.‏

من جانبه، أكد مجمع الملك ‏فهد، ردا على الفيديو المتداول ورسالة أحد المغردين، أنه تم عرض المقطع على الجهة المختصة في ‏المجمع وفي انتظار اتخاذ الإجراء المناسب من قِبَل إدارة المجمع بعد ‏التحقق والدراسة‎.‎

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