فيديو متداول يزعم وجود أخطاء في ترجمة القرآن.. ‏ومجمع الملك فهد يرد

تواصل – فريق التحرير:
زعم أحد المختصين في اللغة العبرية، وجود كم كبير من الأخطاء الواضحة في ترجمة القرآن الكريم للغة العبرية، والتى تولى ترجمة نسختها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
وتداول مغردون مقطع الفيديو أشار صاحبه إلى وجود أكثر من 300 خطأ في ترجمة المصحف الشريف، أبرزها استبدال كلمة المسجد الأقصى بالهيكل، مع عدم ذكر اسم الرسول محمد صلي الله عليه وسلم.
من جانبه، أكد مجمع الملك فهد، ردا على الفيديو المتداول ورسالة أحد المغردين، أنه تم عرض المقطع على الجهة المختصة في المجمع وفي انتظار اتخاذ الإجراء المناسب من قِبَل إدارة المجمع بعد التحقق والدراسة.