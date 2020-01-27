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«النيابة» تستأنف التحقيق مع المعلم «المسيء للذات الإلهية».. 3 سوابق و6 تهم

«النيابة» تستأنف التحقيق مع المعلم «المسيء للذات الإلهية».. 3 سوابق و6 تهم
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تواصل – فريق التحرير:

استأنفت النيابة العامة في الباحة، اليوم الاثنين، التحقيق مع المعلم المسيء للذات الإلهية، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الأسبوع القادم للنظر في قضيته بالوجه الشرعي.

وأشارت مصادر إلى أن المعلم الموقوف محكوم عليه في 3 سوابق، وسبق أن أحيلت على المحاكم أكثر من 6 قضايا محررة فيها ضد المعلم دعاوى عدة، منها اعتداء على رجل أمن، وسب وشتم، وتهديد موظفي التعليم، وتحرش، ومحاولة انتحار، وشكاوى كيدية، وسرقة.

وتوقع مصدر، وفقا لـ”عكاظ”، أن تتم إحالة الموقوف للطب النفسي للتأكد من سلامته النفسية وقواه العقلية.

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