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حرس الحدود: إحباط تهريب أطنان من الحشيش والقات بالمناطق الجنوبية

حرس الحدود: إحباط تهريب أطنان من الحشيش والقات بالمناطق الجنوبية
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر جمادى الأول من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1790) ألف وسبع مئة وتسعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و (90) تسعين طناً و(65) خمسة وستين كيلوجراماً من مادة القات المخدر ، وقد تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (79) تسعة وسبعون شخصاً، بينهم (61) واحد وستون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (7) سبعة متهمين من الجنسية اليمنية، و(5) خمسة متهمين سعوديي الجنسية ، و (4) أربعة متهمين من الجنسية الصومالية ، وشخصان مجهولا الهوية وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تمت إحالة المتهمين وتسليم المواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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