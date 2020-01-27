في مشهد مؤثر.. أب يلقي بنفسه أسفل قطار لإنقاذ ابنته من الدهس (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول شجاعة أب مصري، حيث أقدم على حماية ابنته من الدهس أسفل قطار في مصر، في مشهد مؤثر يخطف القلوب.

وظهر الأب في المقطع وقد ألقى بنفسه على قضبان السكة الحديد ليحتضن ابنته بعد سقوطها بين الرصيف وقضبان القطار بمحافظة الإسماعيلية، واحتضن الأب طفلته بين ذراعيه بقوة والقطار يسير بجانبه بسرعة جنونية، لينجو الأب وابنته بفضل الله.

وتفاعل المئات من المصريين وركاب القطار مع هذا المشهد البطولي، حيث انهالت الدعوات والنداءات بالنجاة للأب وطفلته فور مرور القطار بجانب جسديهما المسجى على الأرض، ولم يفصل بينهما وبين القطار سوى سنتيمترات قليلة.

وفور مرور القطار نزل العشرات من الركاب على قضبان السكة الحديد ليحملوا الرجل وابنته سالمين ويبعدوهم عن سكة القطار في مشهد يخطف القلوب.

وسرد أحد الركاب الذين حضروا الواقعة، وفقا لـ”اليوم السابع”، حيث قال إن الأب لم يتردد للحظة في انقاذ ابنته بعد أن انزلقت أسفل القضبان الحديدية في مواجهة القطر، وقفز ليحميها دون تردد ولو للحظة.