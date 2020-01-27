مسؤول بـ«الصحة» يوضح الإجراءات الاحترازية لمنع وصول «كورونا» إلى المملكة (فيديو)

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قال الدكتور أحمد الحقوي، مدير عام مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة: إن وزارة الصحة اتخذت الاحتياطات اللازمة في المنافذ والمطارات لمواجهة أي حالات طارئة تتعلق بفيروس كورونا الجديد، الذي بدأ في الصين، وانتشر في بعض البلدان الأخرى، كما أشار إلى أن هناك تنسيقاً مع دول الخليج لتطبيق الإجراءات الاحترازية نفسها في المطارات والمنافذ الحدودية.

وأضاف الحقوي في مداخلة له على قناة “المجد” الفضائية، أن الهدف الرئيسي من فحص المسافرين في معابر القدوم والمنافذ والمطارات، هو التأكد من الأشخاص الذين يحملون المرض ومنع وصول الفيروس إلى المملكة، مشيراً إلى أن الفيروس مثل الفيروسات الأخرى له فترة حضانة قد تمتد إلى أسبوعين.

وأوضح أن ما تقوم به وزارة الصحة هو استقصاء للأشخاص الذين قد يكون لديهم أعراض ويكون عرضة لنشر الفيروس في التجمعات، كما تكون هناك مدة 14 يوماً للتقصي ومتابعة الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بالفيروس.

وبشأن الأنباء التي تتحدث عن التوصل إلى علاج لهذه الفيروس الجديد، قال الدكتور الحقوي: “لم يكتشف علاج مناسب له حتى الآن كما لا يوجد لقاح، وأن ما يتم هو تجربة لبعض الأدوية التي استخدمت سابقاً في فيروسات متشابهة وينظر إلى فعاليتها”.