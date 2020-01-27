الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال قد تُنذر بمرض خطير

رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال قد تُنذر بمرض خطير
0

تواصل – وكالات:

قال خبراء في صحة الأسرة والطفل: إن رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال لها أسباب عدة، مثل تسوّس الأسنان والتهاب اللوزتين والارتجاع المرِّيئي وأمراض الغشاء المخاطي المبطن للفم أو الحلق مثل هربس الشفاه وداء المبيضات والقرحة الفموية.

وبحسب مجلة «بيبي & فاميليه» فإن رائحة الفم الكريهة قد تنذر أيضًا بإصابة الطفل بالسكري، خاصة إذا كانت الرائحة تبدو كرائحة التفاح الأخضر الطازج، لذا يجب على أي حال استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال.

وللوقاية من رائحة الفم الكريهة ينبغي أن يغسل الطفل أسنانه بمعدل مرتين يوميًا بواسطة معجون أسنان مخصَّص للأطفال، ويحتوي على الفلورايد.

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تحذر: الجرعة الزائدة من «باراسيتامول» للأطفال تؤدي إلى تليف الكبد

«الغذاء والدواء» تحذر: الجرعة الزائدة من «باراسيتامول» للأطفال تؤدي إلى تليف الكبد

تحذير من خطورة البدانة على الأطفال.. تأثيرها سلبي على الذاكرة

تحذير من خطورة البدانة على الأطفال.. تأثيرها سلبي على الذاكرة

دراسة حديثة تكشف عن العلاقة بين البدانة والتأثير على ذكاء الأطفال

دراسة حديثة تكشف عن العلاقة بين البدانة والتأثير على ذكاء الأطفال

حيلة ذكية تساعد الأطفال على تناول الطعام الصحي

حيلة ذكية تساعد الأطفال على تناول الطعام الصحي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة