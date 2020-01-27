توضيح من «الجمارك» بشأن إدخال السجائر عبر المنافذ

تواصل – الرياض:

أوضحت الجمارك السعودية أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة، والمعفاة من الرسوم الجمركية هو 200 سيجارة بواقع كروز واحد فقط، وذلك تصحيحاً لما صرح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولي، حول العدد المسموح دخوله من السجائر الواردة برفقة المسافرين الأفراد.

وذكرت الجمارك السعودية في بيان لها: مؤقتا تم السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة، ما يعادل 5 كروز، ولم يتم تغيير كميات التبع من الأنواع الأخرى “المعسل 500 جرام، والسيجار 24 حبة”، وما زاد عن هذه الكمية لا يسمح بدخولها ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتا حتى تلتزم شركات التبع بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص “الدخان الجديد”.