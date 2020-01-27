الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توضيح من «الجمارك» بشأن إدخال السجائر عبر المنافذ

توضيح من «الجمارك» بشأن إدخال السجائر عبر المنافذ
0

تواصل – الرياض:

أوضحت الجمارك السعودية أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة، والمعفاة من الرسوم الجمركية هو 200 سيجارة بواقع كروز واحد فقط، وذلك تصحيحاً لما صرح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولي، حول العدد المسموح دخوله من السجائر الواردة برفقة المسافرين الأفراد.

وذكرت الجمارك السعودية في بيان لها: مؤقتا تم السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة، ما يعادل 5 كروز، ولم يتم تغيير كميات التبع من الأنواع الأخرى “المعسل 500 جرام، والسيجار 24 حبة”، وما زاد عن هذه الكمية لا يسمح بدخولها ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتا حتى تلتزم شركات التبع بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص “الدخان الجديد”.

مواد ذات صلة

للحد من تهريب السجائر.. «الجمارك» تتخذ هذا الإجراء ضد الأشخاص المترددين على المنافذ

للحد من تهريب السجائر.. «الجمارك» تتخذ هذا الإجراء ضد الأشخاص المترددين على المنافذ

ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لأحد موظفي الجمارك

ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لأحد موظفي الجمارك

«الغذاء والدواء» و«التجارة» تستدعيان شركات التبغ وتهددان بعقوبات صارمة

«الغذاء والدواء» و«التجارة» تستدعيان شركات التبغ وتهددان بعقوبات صارمة

إليك وسائل سهلة لمواجهة الأعراض الانسحابية لمادة «النيكوتين»

إليك وسائل سهلة لمواجهة الأعراض الانسحابية لمادة «النيكوتين»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة