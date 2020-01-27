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«فحم التدفئة» كاد يتسبب في حادثة مفجعة لعائلة بالمدينة

«فحم التدفئة» كاد يتسبب في حادثة مفجعة لعائلة بالمدينة
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت عائلة للاختناق بعد استنشاقهم لأول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل؛ حيث تعاملت فِرَق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة مع الحادث إسعافيًّا.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أن غرفة العمليات (997) تَلَقّت فجر اليوم الاثنين، وفي تمام الساعة 01:48 بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرض أسرته للاختناق في أبيار الماشي، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ بتوجيه الفِرَق الإسعافية وفرقة عناية متقدمة.

ولفتت هيئة الهلال الأحمر إلى أنه عند وصول أطقمها اكتشفت وجود 7 إصابات بالموقع من عائلة واحدة، تم نقل ثلاث حالات للمستشفى فيما جرى معالجة أربع حالات داخل المنزل، موضحة أن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة ولله الحمد.

ودعت هيئة الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص في ما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل؛ تجنبًا لأي طارئ لا قدر الله؛ حيث تكمن خطورة أول أكسيد الكربون في أنه ليس له طعم ولا رائحة أو لون، ويتغلغل إلى داخل الجهاز التنفسي دون أن نشعر بذلك؛ فضلًا على الغازات الأخرى التي تنبعث من السوائل التي تُستخدم لإشعال الحطب أو الفحم من كيروسين أو غيره.

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