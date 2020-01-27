لتسهيل دخول وخروج ضيوف الرحمن.. تركيب المجموعة الأولى من 514 لوحة إرشادية بالحرم المكي

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أنهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وضع المجموعة الأولى من بين 514 لوحة إرشادية مكانية، تعمل الرئاسة على تركيبها في أنحاء الحرم المكي، بهدف تحديد اتجاهات دخول وخروج ضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم لمقاصدهم.

ووفقاً لـ”مكة” أوضحت مصادر بالرئاسة، أن المجموعة التي أنهتها تشمل اللوحات الإرشادية الخاصة بالمسعى، وسيكتمل تركيبها في جميع أنحاء المسعى خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن اللوحات صُممت بأسلوب وأحجام وأشكال وألوان تتناسب مع عمارة الحرم، وتضمنت نصوصاً وإشارات لضمان وضوحها للزوار والمعتمرين، وكُتبت باللغتين العربية والإنجليزية.

وتشمل المواقع التي اختُيرت لتركيب اللوحات الإرشادية المكانية كلاً من المسعى، والتوسعة السعودية الثالثة، والمطاف، إضافةً إلى دورات المياه.