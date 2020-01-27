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شركة الغاز تعلن وقف تداول «الأسطوانات الكبيرة» في هذا الموعد

شركة الغاز تعلن وقف تداول «الأسطوانات الكبيرة» في هذا الموعد
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تواصل- فريق التحرير:

حددت شركة الغاز والتصنيع الأهلية يوم 1 شوال 1441هـ، الموافق 24 /05/ 2020م موعدًا نهائيًا لقبول استبدال ‏الأسطوانات ذات الحجم الكبير 22 كلجم.‏

‏ونبَّهت الشركة كافة عملائها بأنه سيتم إيقاف تداول الأسطوانات بالحجم ‏الكبير، على أن يتم استبدال الأسطوانة الكبيرة بـأسطوانتين سعة ‏‏11 كلغم، ولن يكون هناك أي فرق مالي أو مصاريف إضافية ‏على المستهلك.‏

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يأتي من منطلق رفع مستوى ‏السلامة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع ‏اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة‎.‎

 

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