مجهولون يقتلون 28 غزالاً في محمية خاصة بالقصيم

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أكد المواطن أحمد العامر تعرض محميته الخاصة والواقعة شمال محافظة رياض الخبراء بالقصيم لمقتل 28 غزالاً بقيمة 300 ألف ريال من قبل مجهولين، والتي تضم عدداً من الغزلان المختلفة تتعرض لإطلاق نار منذ ثلاث سنوات.

ووفقاً لـ”الوطن” قال العامر: إنه خلال 7 سنوات قام بجمع عدد من الغزلان المختلفة داخل المحمية، ولكن خلال الثلاث سنوات الماضية أصبحت تتعرض للقتل، مؤكداً أن العبث الذي طال محميته من قبل مجهولين تمثل بإطلاق النار من أسلحة نارية من أنواع مختلفة مثل الوعل، والنكر، والكود.

وأضاف أن قيمة الغزلان التي تم قتلها بلغت 300 ألف ريال، مشيراً إلى أن آخر ما تعرضت له المحمية كان الخميس الماضي وذلك بإطلاق نار من سلاح رشاش تسبب في مقتل غزال بطلقتين ناريتين، موضحاً أن عملية القتل مخططة فهي تتم عندما تعتلي الغزلان شبكاً للمحمية، وتستهدف من الخارج.

ونشر” العامر” مقطع فيديو يبين فيه عملية القتل للغزال مطالباً الجهات الأمنية في محافظة رياض الخبراء بالتدخل والقبض على مطلقي النار على محميته.