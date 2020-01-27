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 شركات المدفوعات تدرس السماح للمواطنين خارج المملكة باستخدام نظام «سداد»

 شركات المدفوعات تدرس السماح للمواطنين خارج المملكة باستخدام نظام «سداد»
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تواصل- فريق التحرير:

تعكف شركة المدفوعات بالمملكة على دراسة السماح للأشخاص خارج المملكة ممن ليس لديهم حسابات في المصارف باستخدام نظام “سداد” لسداد الفواتير السعودية، حيث تبحث الشركة معرفة الفوائد التي ستأتي من هذه الخطوة.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” قال زياد اليوسف، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، “إنه سيتم ربط نظام سريع، التابع لشركة المدفوعات السعودية بشركة المدفوعات الخليجية لتحويل وأنظمة المدفوعات في الخليج لتسهيل التحويلات المالية بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون”.

وبحسب البيانات الرسمية لشركة المدفوعات السعودية، بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال العام الماضي نحو 1.6 مليار عملية، مشكلة نسبة ارتفاع 56 في المائة مقارنة بعام 2018، البالغ عددها 1.03 مليار عملية، في حين بلغت القيمة المالية لتلك العمليات نحو 287 مليار ريال، مشكلة نسبة ارتفاع 24 في المائة مقارنة بعام 2018، البالغة قيمتها 232 مليار ريال.

وأشارت البيانات إلى أن العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى “البطاقات البنكية وأجهزة الجوال الذكية” شكلت نحو 65.5 في المائة من مجمل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، منها 7 في المائة تمت عن طريق الجوال.

وأوضحت البيانات أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى، وصل إلى نحو 918 مليون عملية، مشكلة نسبة ارتفاع 442 في المائة، مقارنة بعام 2018 البالغ عددها 169 مليون عملية.

ويأتي تأسيس شركة المدفوعات، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، لإسناد خدمات تهيئة، وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات إلى شركات وطنية، بهدف الربط بين مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.

 

 

 

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