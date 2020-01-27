مختص ينصح بتناول هذه الأعشاب والفواكه لحماية الجسم من الفيروسات الموسمية

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نصح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، بتناول حشيشة القنفذ Echinacea والتي تستخدم على نطاق واسع لتعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الفيروسات وبالأخص فيروسات الأنفلونزا الموسمية، وكذلك فيتامين ج والمستخلص من الحوامض مثل الليمون والبرتقال وكذلك من الفلفل الأحمر والبروكلي.

وأضاف القحطاني في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “البيلسان الأسود Elder والموجود على هيئة مستحضر مقنن يساعد في القضاء على فيروس الأنفلونزا الموسمية وكذلك المليسة Melissia والذي يلعب دوراً في علاج فيروس الأنفلونزا الموسمية والثوم الذي يقضي على كثير من الفيروسات وبالأخص فيروسات الزكام والأنفلونزا وفي رفع الجهاز المناعي”.