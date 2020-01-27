الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي تعيش حالة هيستيريا بعد مقتل «سليماني»

نائب الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي تعيش حالة هيستيريا بعد مقتل «سليماني»
0

تواصل – واس:

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، إن مليشيا الحوثي الانقلابية كإحدى أدوات إيران الارهابية في المنطقة تعيش حالة هيستيريا على إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة وعلى إثر مقتل أحد مموليها ومشرفيها الإرهابي قاسم سليماني.

وأضاف نائب الرئيس اليمني، أن المليشيا تدفع بكل قوتها للانتقام لمقتل سليماني، بدماء اليمنيين وإزهاق أرواحهم والسيطرة على مواردهم وقرارهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد احمد الحبيشي للاطلاع على المستجدات الميدانية في جبهات المنطقة.

وأكد نائب الرئيس اليمني، أن همجية مليشيا الحوثي العدوانية تصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم ورفضهم بأن يكون هناك حزب الله آخر في اليمن أو أن تكون اليمن مرتعاً لولاية الفقيه أو بلداً آخراً تمتد إليه يد التآمر والغدر الإيرانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما حث الفريق محسن على المزيد من الجاهزية القتالية والصبر والثبات حتى تحقيق النصر وهزيمة الميليشيات.

مواد ذات صلة

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني.. لهذا السبب

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني.. لهذا السبب

واشنطن تهدد بقتل خليفة «قاسم سليماني».. وطهران ترد

واشنطن تهدد بقتل خليفة «قاسم سليماني».. وطهران ترد

«الجبير»: أطلقنا سراح 400 أسير حوثي.. وعلى إيران التوقف عن رعاية الإرهاب

«الجبير»: أطلقنا سراح 400 أسير حوثي.. وعلى إيران التوقف عن رعاية الإرهاب

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية ويسقط طائرتين بدون طيار للحوثي

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية ويسقط طائرتين بدون طيار للحوثي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>