أطعمة تساعدك في الإقلاع عن التدخين

تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة، بالإقلاع عن التدخين، أو تقليل التدخين كخطوة هامة سواء كان الهدف الإقلاع النهائي في خطوة تالية، أو كنت تحمي نفسك من أمراض خطيرة مثل “كورونا” أو السرطان أو السكري أو القلب.

وأشارت دراسات إلى أن الأطعمة التالية تقلّل الرغبة في التدخين واستهلاك النيكوتين:

– يحتوي التفاح على عناصر تحد من تأثير الأكسدة التي تسببها السجائر، ما يخفّف من شدة الأعراض الانسحابية للنيكوتين.

– للقرفة فوائد صحية عديدة، وخاصة للوقاية من السكر والالتهابات، وقد تبين أنها تقلل الرغبة في النيكوتين.

– تخفيف كمية ملح الطعام يساعد على تقليل الرغبة في استهلاك النيكوتين.

– عندما تشعر بالرغبة في التدخين، يمكنك تخفيف هذا الإلحاح بشرب الماء، وبشكل عام يساعد تناول 8 أكواب يومياً على كبح اشتهاء النيكوتين.

– حبوب الشوفان التي يُنصح بتناولها على الإفطار تقلل الرغبة في اشتهاء النيكوتين، وتخفّف تأثير الأعراض الانسحابية عند الإقلاع.