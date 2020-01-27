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«الصحة» تكشف الفروق بين أنواع فيروسات «كورونا» الثلاثة

«الصحة» تكشف الفروق بين أنواع فيروسات «كورونا» الثلاثة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن الفروق بين فيروسات كورونا الثلاثة المسببة للمرض (كورونا سارس- كورونا ميرس- كورونا ووهان “الجديد”) من حيث الخازن الطبيعي والوسيط وعدد المصابين والوفيات واللقاح البشري وغيرها.

وأشارت الصحة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه بالنسبة لـ”كورونا سارس” فإن الخفاش هو الخازن الطبيعي، وبدأ رصده في الصين عام 2002 وانتهى بعد 18 شهرا، وأصاب 8089 شخصا، ورُصد المرض في 29 دولة، ونمطه التهاب تنفسي رئوي، وتوفي 10% من المصابين تقريبا.

أما النوع الثاني “كورونا ميرس” فإن الخفاش هو الخازن الطبيعي أيضا والإبل أحادية السنام هي الخازن الوسيط، وبدأ رصده في الجزيرة العربية عام 2012 ولا يزال مستمرا، وأصاب 2492 شخصا حتى الآن، ورُصد المرض في 27 دولة حتى الآن، ونمطه التهاب تنفسي رئوي أيضا، وتوفي 35% من المصابين تقريبا، ولقاحاته البشرية والحيوانية والنوعية ما زالت تحت التطوير.

والنوع الثالث هو “كورونا ووهان” الجديد فإن الخفاش هو الخازن الطبيعي أيضا، أما الخازن الوسيط فغير معروف، وبدأ رصده في الصين منذ ديسمبر الماضي وما زال مستمرا، وأصاب 2019 شخصا حتى الآن، ورُصد المرض في 11 دولة حتى الآن، ونمطه التهاب تنفسي رئوي أيضا، والوفيات غير معروفة، ولقاحه البشري تحت التطوير والنوعي تحت التجربة.

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