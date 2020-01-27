الأرصاد تتوقع طقساً بارداً بمعظم المناطق.. والحرارة «تحت الصفر» في 4 مدن

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، بمشيئة الله، أن تشهد معظم مناطق المملكة طقسا باردا، اليوم الاثنين.

كما توقعت الھیئة أن يستمر نشاط الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال اللیل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تُسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة في القنفذة وجازان وجدة (28 درجة مئوية)، وأدناھا (-1 مئوية) في تبوك وحائل وطريف والقريات.

وأضافت أن حركة الرياح السطحیة على البحر الأحمر شمالیة شرقیة إلى شمالیة غربیة بسرعة 18-45 كلم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.