فيديو صادم.. سائق يدهس طفلة ويتركها جانب الطريق محاولا الهرب

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تعرضت طفلة للدهس من سائق سيارة “نيسان بيك أب”، وقام السائق بإخراج الطفلة مصابة من أسفل السيارة وتركها بجانب الطريق.

ووثق المقطع الطفلة وھي تقطع شارعاً داخلیاً في أحد الأحیاء، فيما لم ينتبه لها السائق وصدمها بسيارته.

وقام السائق بإيقاف سيارته وقام بسحب الطفلة من أسفل السیارة، ثم تركھا في جانب الطريق وھم بالمغادرة قبل أن يوقفه قائد سيارة أخرى.

يذكر أن المعلومات الأولية أوضحت أنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى ولا تزال تتلقى الرعاية الصحیة في قسم العناية المركزة بعد تعرضھا لكسر في الحوض.