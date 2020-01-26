مغاسل سيارات تُعلْق العمل بسبب برودة الجو‎

تواصل – فريق التحرير:

منح صاحب مغسلة سيارات في بريدة عماله إجازة من العمل اليوم الأحد، بسبب برودة الطقس التي تعم مناطق المملكة، في لفتة إنسانية حازت على استحسان الجميع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوحة علقها صاحب المغسلة، والتي تفيد بالاعتذار عن غسل السيارات بسبب برودة الجو، ما لقي إعجابا وتقديرا من متداوليها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أفادت بأن أدنى درجة حرارة سُجلت اليوم هي (صفر) مئوية في طريف بالحدود الشمالية، والقريات بالجوف، وحائل، وتبوك، ودرجة واحدة في الدوادمي بمنطقة الرياض، والقصيم.

وكانت الأرصاد، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،نجران).