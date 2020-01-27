سقوط 4 صواريخ «كاتيوشا» على المنطقة الخضراء في بغداد

تواصل – وكالات:

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم الأحد.

في سياق متصل أصيب 20 متظاهرا بإطلاق نار أثناء تفريق احتجاجات في حي البلدية بمحافظة كربلاء جنوبي العراق.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، عن سقوط 12 قتيلاً و230 جريحاً في صفوف المتظاهرين خلال يومين، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على سلميتها.

كما أبدت المفوضية أسفها وقلقها البالغ للأحداث التي رافقت الاحتجاجات، التي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية.