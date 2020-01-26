مختصون يحذرون من «الفيروس الخطير»: من الصعب احتواء «كورونا» حالياً

تواصل – وكالات:
مع تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين وبعد دول العالم، أكد عدد من العلماء الذين يعملون على الحد من انتشار فيروس كورونا عبر دول العالم اليوم الأحد أن الإجراءات الوقائية من الممكن أن توقف انتقال العدوى بنسبة لا تقل عن 60%.
وأشار العلما، إلى أن أي شخص مصاب بالفيروس يمكنه نقل العدوى إلى ما بين شخصين وثلاثة أشخاص في المتوسط.
وقال نيل فيرجسون، أخصائي الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج بلندن والذي شارك في رئاسة إحدى الدراسات، أنه ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان يمكن احتواء هذا التفشي داخل الصين.
وتوقع الباحثون، وفقا لفرانس 24، أن يبلغ عدد المصابين بالمرض في مدينة ووهان الواقعة بوسط الصين والتي بدأ ظهور الفيروس فيها في ديسمبر نحو 190 ألف شخص بحلول الرابع من فبراير.