مختصون يحذرون من «الفيروس الخطير»: من الصعب احتواء «كورونا» حالياً

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تواصل – وكالات:

مع تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين وبعد دول العالم، أكد عدد من العلماء الذين يعملون على الحد من انتشار فيروس ‏كورونا عبر دول العالم اليوم الأحد أن الإجراءات الوقائية من ‏الممكن أن توقف انتقال العدوى بنسبة لا تقل عن 60%.‏

وأشار العلما، إلى أن أي شخص مصاب ‏بالفيروس يمكنه نقل العدوى إلى ما بين شخصين وثلاثة أشخاص ‏في المتوسط.‏

وقال نيل فيرجسون، أخصائي الأمراض المعدية في إمبريال ‏كوليدج بلندن والذي شارك في رئاسة إحدى الدراسات، أنه ليس ‏من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان يمكن احتواء هذا التفشي ‏داخل الصين‎.‎

وتوقع الباحثون، وفقا لفرانس 24، أن يبلغ عدد المصابين بالمرض في مدينة ووهان ‏الواقعة بوسط الصين والتي بدأ ظهور الفيروس فيها في ديسمبر ‏نحو 190 ألف شخص بحلول الرابع من فبراير‎.‎

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