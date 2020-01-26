ثلوج وعواصف ترابية ومياه متجمدة.. الأسبوع الأبرد على المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تدنت درجات الحرارة لمستويات قياسية في العديد من المناطق على مستوى المملكة، ما تسبب في تجمد المياه بعدة مناطق خاصة في الحدود الشمالية وطريف وعرعر.

تجمد المسطحات المائية

ووثقت مقطتع فيديو متداولة تجمُّد المياه جنوب شرق طريف في ساعات الصباح الباكر، كما شهدت طريف وحزم الجلاميد في الحدود الشمالية، خلال الساعات القليلة الماضية، تقلبات جوية وعواصف ترابية.

كما وثق مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تجمد المسطحات المائية في الشفا جنوبي الطائف صباح اليوم الأحد.

برد الرياض يتصدر تويتر

وفي سياق ذي صلة، تفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “#برد_الرياض” الذي تصدر موقع “تويتر”، حيث تدنت درجات الحرارة لمستويات قياسية في مثل هذا الوقت من العام.

وكانت الرياض قد شهدت خلال الساعات الماضية تدنيًا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح السطحية، بعد أن توقعت “الأرصاد”؛ انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على الرياض والعديد من المناطق على مستوى المملكة.

الأسبوع الأبرد في السنة

وكان خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، توقع أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، كما وتوقع أن يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش بعد أسبوعين.

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين، درجة مقاسة ودرجة محسوسة، المقاسة هي التي تقيسها الأجهزة والمحسوسة هي التي تقيسها الأجساد وهي الأهم.