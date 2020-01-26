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جدة.. ضبط عمالة مخالفة تدير معملاً لتصنيع الذهب دون سجل تجاري

جدة.. ضبط عمالة مخالفة تدير معملاً لتصنيع الذهب دون سجل تجاري
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تواصل – جدة:

تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار من ضبط عمالة مخالفة حولت منزلاً إلى معمل غير مرخص لتصنيع الذهب بحي الكندرة جنوب محافظة جدة، حيث يزاول النشاط فيه سبعة عمالة من جنسية آسيوية دون سجل تجاري أو تراخيص مزاولة نشاط المعادن الثمينة، إضافة لعدم توافر “دمغة” علامة تجارية لدى المعمل.

وحجزت الوزارة كميات من مشغولات الذهب تزن 300 كيلو جرام تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، وأغلقت المقر وأحالت المالك والعمالة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم الإحالة إلى القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، داعية عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الابلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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