القبض على راعي الإبل المتسبب في حادث مروري بالخرج

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنیة بمحافظة الخرج من ضبط راعي إبل، عقب تداول مقطع فیديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظھره وھو يعطل الحركة المرورية، أثناء عبور قطیعه الطريق العام أمام السیارات، وتسبب في حادث مروري.

وأظهر مقطع فیديو التقطه قائد إحدى السیارات قطیعا من الإبل يعبر طريقا عاما للسیارات، مما أعاق الحركة المرورية على الطريق وتسبب في حادث، وشكّل خطرا على السیارات وقائديھا.

ووثق مقطع الفیديو تھور صاحب القطیع أثناء قیادته لسیارته، ما أدى إلى اصـطدام سیارتین وارتباك الحركة المرورية على الطريق.