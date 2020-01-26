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بالصور.. «هيئة الرياض» توفّر مصليات متنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات الشتوية

بالصور.. «هيئة الرياض» توفّر مصليات متنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات الشتوية
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تواصل – فريق التحرير:
 
وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات الشتوية التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.
واستفاد من هذه المصليات قرابة 32435 مصلياً في 7 مواقع في منطقة الرياض خلال شهر جمادى الأولى، إضافة إلى إقامة المصلى المتنقل في مهرجان الحمضيات الرابع بمحافظة الحريق.
وفي هذا الصدد، أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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