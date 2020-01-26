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طالب بإقالة سفيرة.. تسجيل فيديو صادم لـ«ترامب» خلال محاكمته

طالب بإقالة سفيرة.. تسجيل فيديو صادم لـ«ترامب» خلال محاكمته
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تواصل – وكالات:

نشرت وسائل إعلام أمريكية، تسجيل فيديو يكشف أن الرئيس دونالد ترامب طلب إقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، الشخصية الرئيسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس.

وبحسب “سكاي نيوز” تم توثيق اللقطات خلال عشاء لمتبرعين في إطار الحملة الانتخابية في أبريل 2018 في أحد الفنادق وكشفه لوسائل الإعلام المحامي والمتهم ليف بارناس شريك رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب.

وبارناس وشريكه إيغور فرومان شخصيتان أساسيتان في الحملة التي يتهم بها “ترامب” للضغط على حكومة أوكرانيا من أجل التحقيق بشأن جو بايدن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وهذه القضية أساسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس في مجلس الشيوخ الأميركي، وأصدر ترامب الأمر بطرد السفيرة يوفانوفيتش بعد أن أبلغه بارناس بأنها تشكل عائقاً، وقال إنها تحدثت عن الرئيس باستخفاف.

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