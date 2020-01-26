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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جامعة الإمام تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة.. موعد وشروط التقديم

جامعة الإمام تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة.. موعد وشروط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ) للذكور والإناث في عدد من كليات الجامعة.

وأعلنت الجامعة عن رغبتها في شغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة، وعلى الراغبين/الراغبات بشغل تلك الوظائف التقديم عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة توظيف أعضاء هيئة التدريس عبر الرابط التالي (هنا) .

ويبدأ التقديم على الوظائف يوم الأحد 01 /06 /1441هـ الموافق 26/01/2020م ويستمر لمدة خمسة أيام عمل، حسب البيانات الموضحة بالرابط التالي(اضغط هنا).

 

 

 

 

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