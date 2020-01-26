اليابان.. ابتكار قطارات طائرة بسرعة 600 كيلومتر في الساعة

وبحسب موقع “سكاي نيوز” يطلق على التكنولوجيا الجديدة اسم “ماغليف”، وينظر إليها على أنها مستقبل القطارات خلال العقود المقبلة.

ويمكن أن تصل سرعة القطار إلى 600 كلم في الساعة، ولا يستخدم العجلات التقليدية بل يطير فوق الأرض على ارتفاع 10 سنتيمترات في الهواء.

وتوجد على الجدران الجانبية لخطوط القطارات الجديدة، لفائف مغناطسية، تدفع المغناطيس الموجود في القطار وتساعده على البقاء معلقا في الهواء، وتمنعه من الانزلاق.