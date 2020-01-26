تفاصيل وفاة مواطن سافر إلى مصر لعلاج ابنه المصاب بالتوحد

تواصل – فريق التحرير:

توفي مواطن إثر نوبة قلبية داهمته داخل شقته في مدينة أسوان جنوب مصر، خلال استعداده للعودة إلى المملكة، بعد إنهائه تسجيل ابنه المصاب بالتوحد في أحد المعاهد المتخصصة بأسوان.

وفي التفاصيل، قال شيخ قبيلة الرقاونة بمحافظة الدرب عبدالرحمن بن حسين عطفة: إن المتوفى ويدعى علي بن أحمد عتودي، سافر إلى مصر برفقة زوجته لتسجيل ابنهما في مركز للتوحد، مبيناً أنه بعد إنهاء الإجراءات وتسليم ابنه للمعهد، عاد لشقته ليجهز نفسه للعودة إلى المملكة.

وأضاف أنه تعرض لنوبة قلبية مفاجئة وسقط على الأرض، فتم نقله إلى المستشفى وهناك تم إعلان وفاته، لافتاً إلى أن سفير المملكة لدى القاهرة أسامة نقلي وجه بنقل الجثمان إلى المملكة على نفقة السفارة.

وأبان الشيخ عبدالرحمن عطفة أن جثمان “عتودي” وصل إلى جازان يوم الخميس، وتم نقله إلى مسقط رأسه في مركز أبو يحيى بمحافظة الدرب حيث تمت الصلاة عليه ودفنه هناك.