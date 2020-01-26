ضبط 100 مخالف للذوق العام في جازان والمدينة.. وإيقاع العقوبة المقررة بحقهم

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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، ضبط 33 مخالفة ‏للذوق العام خلال مهرجان جازان الشتوي، ضمن الفترة (8- 23/ 5/ 1441هـ).

وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، ‏والكتابة على وسائل النقل والجدران، وإشغال مقاعد كبار السن ‏وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن ‏العامة.‏

وعلى جانب آخر، أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، أنه ‏تم ضبط 67 مخالفة للذوق العام، خلال ‏الأسبوعين الماضيين، ‏في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها ‏في تنفيذ لائحة المحافظة ‏على الذوق العام. ‏

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن المخالفات شملت، توزيع منشورات في ‏الأماكن ‏العامة دون ترخيص، ورفع صوت الموسيقى داخل ‏الأحياء ‏السكنية، بما فيها أثناء وقت الأذان‎، مشيراً إلى أن شكاوى عديدة وصلت من السكان، وبعد ‏التحقق ‏منها، تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين‎.‎