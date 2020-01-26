ضبط 100 مخالف للذوق العام في جازان والمدينة.. وإيقاع العقوبة المقررة بحقهم

تواصل- فريق التحرير:
أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، ضبط 33 مخالفة للذوق العام خلال مهرجان جازان الشتوي، ضمن الفترة (8- 23/ 5/ 1441هـ).
وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، والكتابة على وسائل النقل والجدران، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة.
وعلى جانب آخر، أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، أنه تم ضبط 67 مخالفة للذوق العام، خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن المخالفات شملت، توزيع منشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، بما فيها أثناء وقت الأذان، مشيراً إلى أن شكاوى عديدة وصلت من السكان، وبعد التحقق منها، تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.