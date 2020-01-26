«الشؤون البلدية» تسمح بذبح إناث المواشي دون الرجوع إليها

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وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية قراراً للأمانات بإلغاء المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية، وهو ما يعني السماح لمربي الماشية والمواطنين بذبح إناث المواشي دون الرجوع إلي الوزارة للحصول على إذن الذبح.

ووفقاً لـ”الوطن”، وصف المتخصص في الطب البيطري الدكتور إبراهيم الفلاج، قرار السماح بذبح الإناث، بأنه قرار مدروس ووضعت له اعتبارات على المدى البعيد للثروة الحيوانية في المملكة، وقال إن أصحاب الثروات الحيوانية يحاولون بقدر الإمكان عدم المساس بإناث المواشي، لأنه يعتبر مصدراً للتكاثر وإنتاج اللحوم عند الولادة، ومصدراً لإنتاج الألبان، وهذا القرار قد يسمح لمربي المواشي ممن يحتاجون المال لأن يذبحوا الإناث.

وتوقع “الفلاج” بأن يُحدث ذلك هزة في أعداد الثروة الحيوانية في المملكة، خاصة المواشي ذات الجودة العالية مثل النعيمي والإبل، فقد يتأثر عددها والذي يجعل الوزارة تفتح الاستيراد بشكل أكبر وأوسع، وهذا له عدة اعتبارات خطيرة، منها أن اللحوم المستوردة ذات جودة متدنية، وقد تحمل أمراضا خارجية من بلدان أخرى، مضيفاً أنه في الأشهر القادمة من المتوقع خفض الأسعار بشكل بسيط، لكن ليس بجودة عالية، مما يجبرنا بعد سنتين لاستخدام لحوم ذات جودة أقل، ويأمل الفلاج أن تكون الوزارة وضعت اعتبارات لتفادي ذلك.