«ترامب» يرفض عرض إيران التفاوض مقابل رفع العقوبات

تواصل – وكالات:

جاء رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سريعاً على عرض التفاوض الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث أعلن اليوم الأحد، رفضه للعرض.

وغرد الرئيس الأمريكي ترامب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بالقول إن “وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن مع إزالة العقوبات”، وأضاف ترامب “لا شكراً”.

وكان ظريف أبدى خلال مقابلة صحفية استعداد بلاده للانخراط مجدداً في مفاوضات مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بينهما، ولا سيما الملف النووي.

وقال ظريف في المقابلة إنه بوسع إدارة ترامب “تصحيح ماضيها” عبر رفع العقوبات التي أعادت فرضها على نظام طهران، والعودة إلى طاولة المفاوضات.